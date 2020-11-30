 صعود السلالم يعزز الرفاهية الشخصية خلال أوقات الوباء - بوابة الشروق
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صعود السلالم يعزز الرفاهية الشخصية خلال أوقات الوباء

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:53 ص

أظهرت دراسة حديثة أن الأنشطة اليومية، مثل صعود السلالم أو مجرد السير، يمكن أن تعزز بشكل كبير من الرفاهية الشخصية خلال أوقات الوباء، لا سيما لدى الأشخاص المعرضين للاضطرابات النفسية.

قام باحثون من معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) والمعهد المركزي للصحة العقلية (CIMH) في ألمانيا بدراسة مناطق الدماغ التي تلعب دورا رئيسيا في هذه العملية، وقالوا "إن صعود السلالم كل يوم قد يحسن الشعور بالاستيقاظ والتفعم بالطاقة، وهذا يعزز الرفاهية".
وقال "هايكي هوست" الأستاذ في كلية الطب بجامعة برلين في ألمانيا "في الوقت الحالي، نواجه قيودا شديدة على الحياة العامة والتواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤثر سلبا على رفاهيتنا، ومن أجل الشعور بالتحسن، قد يساعد صعود السلالم في كثير من الأحيان، إذ ثبت أن اليقظة والطاقة مكونان مهمان للرفاهية والصحة النفسية".
وقال "أندرياس ماير ليندنبيرج" مدير المعهد المركزي للصحة العقلية CIMH: "تشير النتائج إلى أن النشاط البدني في الحياة اليومية مفيد للرفاهية، لا سيما لدى الأشخاص المعرضين للاضطرابات النفسية".

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