 أستراليا: فيتنام سوف تبدأ في فحص الواردات الغذائية تحسبا لكورونا - بوابة الشروق
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أستراليا: فيتنام سوف تبدأ في فحص الواردات الغذائية تحسبا لكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 9:39 ص

قالت وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية، في إشعار اليوم الاثنين، إن فيتنام طلبت من الوكالات والسلطات المحلية تطبيق تدابير رقابية على الأغذية المستوردة من البلدان المتضررة من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإجراءات - التي سوف تطبق بشكل خاص على الأطعمة المجمدة – يحتمل أن تشمل إجراء فحص عينة عند التعبئة.

وعلى الرغم من أن أستراليا لم تتلق بعد إشعارا رسميا بالتوجيه، تقول إنه: "لا توجد وسائل تم التحقق منها علميا لإجراء هذا النوع من الفحوص".

وأضافت الوزارة أن انتقال الفيروس من خلال المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف "غير مرجح"، مستشهدة بنصيحة لمنظمة الصحة العالمية.

وتواصل أستراليا السعي للحصول على توضيحات بشأن التنفيذ.


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