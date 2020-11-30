 عبد الله عبد السلام: الأهي يطمح لحصد جميع بطولات الكرة الطائرة - بوابة الشروق
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عبد الله عبد السلام: الأهي يطمح لحصد جميع بطولات الكرة الطائرة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:14 م

أكد عبد الله عبد السلام، لاعب فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي، أن الفريق يستعد بقوة للموسم الجديد، من خلال برنامج بدني وفني، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق.

وأضاف أن الفريق يخوض عددًا من المباريات الودية التحضيرية، استهلها بمواجهة الداخلية قبل أن يلتقي الاتحاد السكندري مساء أمس الأحد، ويواصل تدريباته بشكل يومي على فترتين، ويسير بشكل جيد في برنامجه استعدادًا للموسم الجديد.

وشدد على أن الأهلي اعتاد على بلوغ منصات التتويج، والمركز الثاني عنده مثل الأخير، ولن يتنازل عن التتويج بكل البطولات محليًّا وإقليميًّا، في ظل العناصر المتميزة التي يضمها الفريق.

واختتم عبد السلام حديثه بالإشادة بمستوى المحترف الجديد رايموند سيزيتو، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.


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