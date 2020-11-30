 وزير الداخلية التونسي: الأمن يتحلى بالجاهزية التامة للتصدي إلى أي تهديدات إرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية التونسي: الأمن يتحلى بالجاهزية التامة للتصدي إلى أي تهديدات إرهابية

علم تونس
علم تونس
تونس - أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:57 م

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين "إن قوات الأمن تتحلى بالجاهزية التامة وتقوم بالتصدي للإرهابيين بشكل متميز"، مؤكدًا أن التكتم واعتماد التحفظ في العمل الأمني بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية يساهم في تفكيك عصابات وخلايا إرهابية أخرى.

وأضاف شرف الدين - في رده خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين بالبرلمان التونسي، والمخصصة للنظر في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021 - أن الأمن لا يقتصر على وزارة الداخلية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية ويتطلب أن يساهم كل من موقعه في بناء الأمن وترسيخه حتى تبقى تونس بلد آمن لمواطنيها وللأجانب كذلك.


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