مستشار النمسا: إغلاق البلاد بسبب كورونا ينتهي الأسبوع المقبل وعودة العمل ستكون بحذر شديد

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الإغلاق الحالي في البلاد بسبب جائحة كورونا سينتهي يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أنه لن يتم فتح البلاد بشكل كامل وسيتم تخفيف القيود الحالية بشكل تدريجي.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم - "إننا سنضطر إلى التعايش مع المزيد من القيود بعد 7 ديسمبر المقبل"، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك خطوات افتتاحية متسرعة.

وأضاف: "يجب أن يدرك الجميع أنه سيتعين علينا العيش مع قيود معينة لأسابيع وشهور قادمة"، منوها إلى أن عملية فتح البلاد ستكون محدودة، وستتركز في متاجر التجزئة والمدارس.

وذكر المستشار النمساوي أن "عملية فتح البلاد مرة أخرى سيتم خلالها الأخذ في الاعتبار مستوى الإصابات الجديدة، وإذا ظلت مرتفعة سيؤثر ذلك على مستوى القيود المفروضة"، مشيرا إلى أن المرافق الرياضية والترفيهية لن تكون جزءا من عملية إعادة فتح البلاد الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه يجب منع حدوث الإغلاق الثالث، وأن الاختبارات الجماعية للسكان الشهر المقبل ستكون فرصة جيدة لتحديد آلية انتشار العدوى وسبل الوقاية من الإصابات الجديدة.