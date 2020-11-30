 مسرح تفاعلي وندوات لمناهضة العنف بقومى المرأة بالمنيا - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

مسرح تفاعلي وندوات لمناهضة العنف بقومى المرأة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:11 ص

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا أنشطته في حملة ال 16 يوم البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع وبمشاركة أعضاء وعضوات الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعين من الشباب والواعظات والراهبات.

حيث شهد مقر الفرع عرضا لمسرح تفاعلى حول قضية ختان الإناث بالتعاون مع هيئة كير الدولية فى مصر، وقد تم اختيار المسرح التفاعلي كأحد المداخلات الحيوية وغير التقليدية لهذه القضية والذي يسمح بالتفاعل المباشر بين النص المسرحي وشخوصه وبين جموع السيدات المستهدفات حيث تتحول فيه المتفرجات إلى مشاركات ومحاورات في الوقت نفسه مما يعمق و يبرز أبعاد القضية وزواياها المختلفة وقد لاقي العرض المسرحى قبولا وتفاعلا ايجابيا لدى المستهدفات.

وفى سياق متصل عقد الفرع ندوة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا بحضور ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة حول قضايا العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة والتعريف بالقوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تناهضه وتجرمه.

حاضر في الندوة الدكتور حمادة حسن أستاذ مساعد الشريعة وعضو وحدة مناهضة العنف بالجامعة ودعاء شلقامي الأمين العام لمحكمة المنيا الإبتدائية.

وتأتى الأنشطة بإشراف أعضاء الفرع المجلس القومي للمرأة فرع المنيا بيمن فائق وسمية بهاء وماري هنري ونهى حشمت وجيهان رشيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك