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مسرح إقليمي بألمانيا يقدم عروضا فردية عبر الهاتف بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:13 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:13 م

يعتزم مسرح مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا تقديم عروض فردية، عبر الهاتف، في ظل الإغلاق الجزئي بسبب جائحة كورونا.

وأعلن المسرح، اليوم الاثنين، أنه بعد الحجز مقدمًا سيتلقى المهتمون اتصالًا هاتفيًا لمدة خمس دقائق تقريبا من موسيقي أو ممثل، وأن الفنانين سيقدمون قصائد وأغاني من تاريخ الأدب والموسيقى.

ويخطط المسرح لبدء هذه الحملة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، تحت عنوان "الفن عند الاتصال"، ووصف المسرح هذه الحملة بأنها "رعاية نفسية عبر الهاتف" باستخدام الشعر والموسيقى لمحبي الفن المتعطشين إليه.

ونظرًا لأن المؤسسات الترفيهية ستظل مغلقة حتى العشرين من الشهر المقبل، بموجب قرار الحكومة تمديد الإغلاق الجزئي، فقد تم إلغاء كل الفعاليات حتى ذلك الموعد، وبدلًا من ذلك سيتم تقديم عروض عبر الإنترنت.

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