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طلب للرئيس التشيكي بقائمة الجواسيس الروس يثير مخاوف

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 4:20 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 4:20 م

قال خبراء أمن إن الرئيس التشيكي طالب بقائمة بأسماء جميع الجواسيس الروس النشطين في بلاده، وهو طلب قد يعرض بعض المصادر السرية للخطر إذا تمت تلبيته.

 

ونشرت هيئة الإذاعة التشيكية تقريرا حول طلب الرئيس ميلوس زيمان اليوم الاثنين. وتم تقديم الطلب إلى ميشال كوديلكا، مدير وكالة استخبارات جمهورية التشيك.

 

وتحدثت الاستخبارات التشيكية لسنوات عن زيادة نشاط أجهزة الاستخبارات الروسية التي تستهدف دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل محددة.

 

ويُنظر إلى زيمان على أنه يتبع نهج ودود مع روسيا، وقد اتهم في الماضي جهاز المخابرات الخاص ببلاده بعدم الكفاءة.

 

وقال وزير الداخلية السابق فرانتيسك بوهلان لهيئة الإذاعة التشيكية إن "إعلان هذه الأسماء سوف يعرض الكثير من الناس وإدارة العمليات للخطر. لا يمكننا السماح بذلك"، مضيفا أنه لا يوجد سبب لجعل الرئيس يعرف الأسماء.

 

وانتقد سياسيو المعارضة الطلب أيضا، وحثوا زيمان على فتح عينيه على المشكلة.

 


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