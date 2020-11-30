 مرسى مطروح: رصف الشوارع بطول 13 كيلومترا بعد إنهاء البنية التحتية - بوابة الشروق
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مرسى مطروح: رصف الشوارع بطول 13 كيلومترا بعد إنهاء البنية التحتية

مرسى مطروح: رصف الشوارع بطول 13 كيلومترا بعد إنهاء البنية التحتية
مرسى مطروح: رصف الشوارع بطول 13 كيلومترا بعد إنهاء البنية التحتية
أحمد سباق
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:03 م
أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، بدء رصف شوارع عمارات الليدو، بمساحة إجمالية ١٣ كيلومترًا تقريبًا، بعد تركيب الأرصفة وبلاط الإنترلوك، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، بناءً على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

وقال جاب الله إنه جار العمل في رصف شوارع عمارات الروضة، ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصله، بعد انتهاء من توصيل مشروع الغاز الطبيعي للعمارات بالمنطقة، كذلك تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور، ومعظم شوارع زاهر جلال حتى علم الروم، وبمحيط عمارات بورسعيد، وجار الانتهاء من طبقة الأساس، تمهيدًا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتى الشوارع الفرعية خلف الإذاعة.

ووجه الشركات العاملة ببذل مزيد الجهد؛ لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية؛ للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب، لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة.

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