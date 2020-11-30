وزير الدفاع الإيراني: جريمة اغتيال العالم النووي لن تمر دون رد

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن "الشعب الإيراني لن يترك أي جريمة أو اغتيال أو حماقة دون رد"، وأكد أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول خلال مراسم تشييع العالم الإيراني: "سنتابع الجناة حتى النهاية، وليعلم الجناة أنه ستتم محاسبتهم".

واستطرد بالقول: "أقدم الشكر لجميع الشعوب والحكومات التي أعربت عن استنكارها لهذه الجريمة من منطلق الشعور بالمسؤولية، أما الحكومات والمنظمات التي امتنعت عن ذلك مماشاة للإرهابيين فعليها أن تعلم أن مسايرة الإرهابيين في هذه الجريمة البشعة ستزيد من خزيهم وسترتد عليهم".

وأعلنت إيران اغتيال فخري زاده الجمعة الماضية إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.