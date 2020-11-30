مقتل 8 وإصابة 60 إثر اندلاع أعمال شغب في سجن بسريلانكا بسبب تفشي كورونا

لقى ثمانية سجناء حتفهم وأصيب أكثر من 60 آخرين من السجناء وأفراد الحراسة، بعد اندلاع أعمال شغب داخل منشأة شديدة الحراسة تقع بالقرب من العاصمة، بحسب ما ذكره مسؤولون اليوم الاثنين.

وبدأ السجناء الذين كانوا يحتجون على تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في سجن "مهارة" الواقع على بعد 15 كيلومترا شمال العاصمة، أعمال شغب أمس الأحد، واستمرت الاشتباكات حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال المفوض العام للسجون، توشارا أبولدينيا، إن السجناء هاجموا حرس السجن، وكذلك أضرموا النار في المباني والمستندات، ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار.

وجرى اليوم الاثنين انقاذ اثنين من أفراد حراسة السجن بعد أن قام السجناء باحتجازهما كرهائن، وقد أصيب فردي الحراسة بجروح خطيرة.

وتجاوز عدد السجناء المصابين حاليا بمرض "كوفيد-19" في جميع السجون بأنحاء البلاد، 1100 سجين.