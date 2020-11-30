ضبط مخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي خلال حملة في بورسعيد

شنت لجنة الضبط القضائى التابعة لصندوق التمويل العقارى ببورسعيد، حملة على عدد من العمارات التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمناطق الحاسب الآلى، والحي الإماراتي، بالتنسيق بين محافظة بورسعيد وصندوق التمويل العقاري.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات، منها إيجار عدد من الوحدات السكنية بنظام المفروش والبعض تغيير نشاط، كما تبين أن أكثر من 40% من الوحدات التي تم المرور عليها مغلقة وغير مستخدمة، علاوة على وحدات تم بيعها للآخرين بالمخالفة للقانون.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار عمل لجنة الضبطية القضائية بصورة دورية في المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعي للكشف عن أي مخالفات أخرى والتعامل معها وفقا للقانون.