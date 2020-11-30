 اختطاف 4 بحارة بينهم روسي على يد قراصنة في خليج غينيا - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 11:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

اختطاف 4 بحارة بينهم روسي على يد قراصنة في خليج غينيا

السفارة الروسيه - ارشيفية
السفارة الروسيه - ارشيفية

نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:34 م
أعلنت السفارة الروسية لدى جمهوريتي بنين وتوجو، اليوم الاثنين، أن أربعة بحارة، أحدهم مواطن روسي، اختطفوا على يد قراصنة من سفينة قبالة خليج غينيا.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكتروني، أن ناقلة تعرضت، ليلة 29 إلى 30 نوفمبر، لهجوم قراصنة على مسافة 75 ميلا بحريا من ميناء لومي (بجمهورية توغو)، مضيفة أن الجناة خطفوا أفراد الطاقم الأربعة، بمن فيهم المواطن الروسي وأن السفارة "تتابع تطور الأوضاع"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "النشرة البحرية" (Maritime bulletin) الإخباري بأن القراصنة هاجموا سفينة AGISILAOS الخاصة بنقل المواد الكيميائية السائلة، والتي كانت تبحر تحت علم جزر مارشال، مشيرا إلى أن البحارة المخطوفين من جنسيات روسية ورومانية وفلبينية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك