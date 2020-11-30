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تقليص لجنة اتحاد الكرة إلى ثلاثة أعضاء

كتب - حسين شعبان وحسام زايد
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:53 م

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" ، علي تمديد اللجنة التي تدير اتحاد الكرةً المصرية لمدة شهرين ، علي ان ينتهي عملها يوم ٣١ يناير القادم ، بعدما انتهت عملها الرسمي مساء امس ٣٠ نوفمبر .

واعلن الفيفا في بيانه ، تخليص عدد اعضاء اللجنة الخماسية ، الي ثلاثة اعضاء فقط ، بعد اعتذار عضوين .

ولم يرسل خطاب الفيفا حتي الان الي اتحاد الكرة ، علي ان سيتم ارساله صباح اليوم الثلاثاء .

وعلمت “ الشروق” ان العضويبن ، اللذان تخلفا عن التواجد في اللجنة ، الاقرب لهما محمد فضل ، الذي يرغب في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

 

 


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