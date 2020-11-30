التصالح حياة تواصل تسديد رسوم مخالفات البناء للحالات المستحقة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة مبادرة "التصالح حياة" أعمالها في كل المراكز للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة، لافتا إلى حصر 440 حالة مستحقة حتى الآن بالقرى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.



وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة قامت خلال الأيام الماضية بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التنمية المحلية للتصالح في مخالفات البناء كمرحلة أولى، حيث قام مسئولو مؤسستي حياة كريمة وصناع الحياة بتسديد رسوم جدية التصالح لـ44 حالة مستحقة من الأسر محدودة الدخل والأولى بالرعاية في مركز أبنوب، بحضور تاج جلال رئيس المركز، فضلا عن سداد 47 حالة مستحقة للدعم بمركز أبوتيج بحضور يسري كامل رئيس المركز، و13 حالة بمركز ساحل سليم بحضور أسامه سحيم رئيس المركز، وسداد الرسوم لـ21 حالة بصدفا بحضور حسين كشك رئيس المركز، وحالة بالغنايم بحضور مصطفى علي نائب رئيس المركز، مؤكدًا استمرار فحص الطلبات المقدمة لتحديد المستحق منها بكافة مراكز المحافظة.



وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة في عمل حصر للمستحقين طبقا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية في القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، حيث يتم حصر وإعداد قوائم بأسماء المواطنين الأكثر احتياجًا لإنهاء إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.



جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة "التصالح حياة" بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير لدفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية، وتم حصر 440 حالة بقرى المحافظة حتى الآن من خلال فرق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، وسداد قيمة جدية التصالح للدفعة الأولى لـ55 حالة بمركز أسيوط في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة بحضور محافظ أسيوط، وتلاها تسديد الرسوم لـ27 حالة بمركز الفتح بحضور عبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح.