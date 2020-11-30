الإبقاء على سعر الفائدة في إسرائيل بالقرب من صفر في المئة

قرر بنك إسرائيل المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي بالقرب من صفر في المئة، رغم حالة التفاؤل بقرب وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وأبقى البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين على سعر الفائدة على الإقراض عند مستوى 1ر0% وهو ما جاء متفقا مع توقعات 12 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.



وقال البنك المركزي في بيان "النتائج الإيجابية لتجارب لقاح فيروس كورونا المستجد تزيد التفاؤل بشأن عودة الاقتصاد بسرعة إلى مسار النمو خلال العام المقبل.. ومع ذلك فإنه من المنتظر استمرار التأثير السلبي على الاقتصاد وبخاصة على سوق العمل لفترة طويلة، ولذلك ستواصل اللجنة (لجنة السياسة النقدية) استخدام مجموعة واسعة من الأدوات لزيادة مدى تكيف السياسة النقدية وضمان استمرار عمل الأسواق المالية بصورة منتظمة".