سيمنس تضيف 791 ميجاوات من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية

صرح المدير التنفيذي لشركة سيمنس في العراق، مصعب الخطيب، بأن شركة سيمنس الألمانية تمكنت من إضافة 791 ميجاوات من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية في العراق، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 3 ملايين عراقي.

وقال الخطيب لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الاثنين: "إن المباحثات التي أجرتها إدارة الشركة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت استكمالا للنقاش المستمر مع الحكومات السابقة ونعمل على مواكبة طموحات الحكومة العراقية لإنجاز مشاريع الطاقة، ونتطلع إلى تنفيذ الخطط الطموحة وتقديم الخدمات والحلول لدعم قطاع الطاقة وفق أحدث التقنيات العالمية والخبرات التي تمتلكها الشركة، وفق الشراكة التاريخية التي تجمع العراق وشركة سيمنس ونحن نرى أنفسنا شركاء في بناء هذا الوطن".

وذكر الخطيب أن "المؤشرات تؤكد أن نسبة الطلب على الكهرباء في العراق تزداد بنسبة 10% سنويا ولكي نلبي هذه النسبة العالية من الارتفاع السنوي قدمنا إلى الحكومات العراقية المتتالية استراتيجية متكاملة سميت خارطة الطريق للعراق، ونحن عازمون على المضي في تنفيذ مشاريع الخارطة، من خلال إعادة تأهيل وتحديث محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة حاليا، وتقوية شبكات نقل الكهرباء والتوسع بصورة كبيرة في زيادة قدرات توليد الطاقة بإضافة قدرات جديدة".

ولايزال قطاع الطاقة الكهربائية في العراق يعاني من مشاكل كبيرة أبرزها عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل المحطات الجديدة وتدهور شبكات توزيع، ونقل الطاقة الكهربائية مما أجبر الحكومة على إستيراد الطاقة من إيران بمعدل يصل إلى 1200 ميجاوات، والدخول في مفاوضات مع السعودية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي للحصول على الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، فيما لاتزال مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق متدنية عند سقف 19 ألف ميجاوات وهي لا تلبي حاجة العراقيين المتزايدة.