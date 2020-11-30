قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزراة التخطيط، إن الخطة التنفيذية لضبط النمو السكاني تشمل جانبًا تشريعيًا لضمان تنفيذ السياسات المستهدفة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الخطة تتضمن التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، فضلًا عن شمولها المحور الثقافي الخاص برفع وعي المواطن بالأثار الاقتصادية والاجتماعية للمشكلة السكانية.

وأوضحت أن زيادة العقوبات واتساع نطاقها، أحد المقترحات المعروضة بخطة ضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن وزارة العدل ستراجع هذا المقترح وتضع أليات تنفيذه.

وذكرت أن هناك توازن بين عدد الرجال والسيدات في مصر خلال العام الجاري، موضحة أن الأطفال تحت عمر العشر سنوات يمثلو نسبة 38% من المجتمع المصري، وسيمثلوا شريحة كبيرة من المقبلين على الجواز بحلول عام 2030، ما يحدث طفرة جديدة بالزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن مقترح خاص بتوعية جميع المراحل التعليمية بمخاطر المشكلة السكانية، لافتة إلى انخفاض نسب الوفيات خلال الأعوام الماضية، نتيجة تقدم في طرق الرعاية الصحية.

