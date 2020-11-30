طبيب أمريكي يتوقع تفشي كورونا بوتيرة حادة خلال يناير المقبل

توقع طبيب أمريكي تسجيل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة والدول المجاورة لها، قد يصل إلى 400 ألف حالة يوميا.

وقال الطبيب المتخصص في أمراض القلب، ألكسندر إيفانوف، في حوار مع وكالة "URA.RU"، إن الزيادة في عدد حالات المرض قد تكون مرتبطة بالاحتفال بعيد الشكر، الذي صادف 28 نوفمبر، مشيرا إلى أنه في هذا اليوم، غالبا ما تزور العائلات بعضها البعض، ما قد يرفع وتيرة تفشي الفيروس.

وأشار الطبيب إلى أن معدل الوفيات لم يسجل انخفاضا منذ شهر يوليو الماضي.

هذا وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية في آخر حصيلة يومية أعلنت عنها أمس الأحد، أكثر من 155 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الإصابات اليومية في اليوم السابق رقما قياسيا 205557 إصابة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيرس كورونا في أمريكا منذ بدء تفشي الوباء 13 مليون إصابة، وتوفي هناك أكثر من 266 ألف شخص حتى الآن.