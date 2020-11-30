 الأمن الروسي يعتقل شخصين تورطا في قتل جنود روس عام 1999 - بوابة الشروق
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الأمن الروسي يعتقل شخصين تورطا في قتل جنود روس عام 1999

الأمن الروسي
الأمن الروسي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:36 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:36 م

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال شخصين تورطا في قتل جنود روس في عام 1999.

وقال جهاز الأمن الفدرالي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - "تم اعتقال عنصرين من أصل شيشاني، وهما إيدالوف أصلانبيك، وإيدالوف سلامبيك، شاركا في هجوم مسلح، يوم 4 أكتوبر 1999، ضد الجيش الروسي، في محطة تشيرفلينايا في منطقة شيلكوفسكي بجمهورية الشيشان".

وأشار إلى أن الاشتباك المسلح الذي وقع آنذاك أسفر عن مقتل 15 جنديا روسيا وإصابة 28 آخرين، مؤكدا استمرار البحث عن المشاركين الآخرين في الاشتباكات المسلحة مع الجيش الروسي، الذين أفلتوا من العقاب.


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