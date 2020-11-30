هونج كونج تحصل على أول اتفاق مبادلة فائدة مرتبط بأهداف التنمية المستدامة

وقعت شركتا نيو وورلد ديفلوبمنت كومباني في هونج كونج، ومجموعة دي.بي.إس جروب هولدنجز المصرفية السنغافورية، أول اتفاق في هونج كونج لمبادلة أسعار الفائدة مرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يستهدف الاتفاق الخاص بتجارة أحد أشكال المشتقات المالية توفير التحوط ضد المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة على قرض قيمته مليار دولار هونج كونج (129 مليون دولار أمريكي) من المجموعة المصرفية السنغافورية إلى الشركة الموجودة في هونج كونج، والذي سيستخدم في تمويل مشروعات تنمية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومدته 5 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الهياكل المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة أصبحت محل اهتمام عالمي متزايد. ووفقا لهذه الهياكل يتم تقديم حوافز للمقترضين من أجل الالتزام بقواعد التنمية المستدامة، مع زيادة الفائدة على القروض في حالة عدم الالتزام بهذه القواعد. وكانت سنغافورة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن برنامج لتسهيل الحصول على قروض مرتبطة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وستكون شركة نيو وورلد ديفلوبمنت مؤهلة للحصول على رعاية من دي.بي.إس لدعم مشروعات الابتكار الاجتماعي إذا نجحت الشركة في توفير 8 فرص تكامل بين الشركات على الأقل والتي تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تم إقرارها في 2015.