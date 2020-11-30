 إنقاذ مجموعة سلاحف من المحيط الأطلسي المتجمد بعد تقطع السبل بها - بوابة الشروق
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إنقاذ مجموعة سلاحف من المحيط الأطلسي المتجمد بعد تقطع السبل بها

سلاحف - ارشيفية
سلاحف - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:15 م
ذكر مستشفى معني بالحفاظ على السلاحف في ولاية فلوريدا الامريكية، أن ثمة مجموعة تضم 40 من السلاحف البحرية، تخضع حاليا لعملية لاستعادة درجة حرارتها الطبيعية في منشأة خاصة، بعد إنقاذها إثر تقطع السبل بها وتعرضها لانخفاض درجة حرارتها قبالة ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ونشرت بعثة إنقاذ السلاحف مقطع فيديو على موقع فيسبوك، أمس الأحد، تظهر فيه السلاحف وهي تستعيد درجة حرارتها الطبيعية في حوض للاستحمام، بعد أن عانت من تجربة كادت أن تودي بحياتها، وتم نقل السلاحف إلى فلوريدا جوا، بعد العثور عليها.

ويشار إلى أن السلاحف هي من نوع "اللجاة الاطلسية" المهددة بالانقراض.

من جانبها قالت مديرة المستشفى، بيت زيركيلباخ لشبكة (سي إن إن) الاخبارية، إنه في حال علقت السلاحف في المياه الباردة، فإنها قد تتوقف عن الأكل والسباحة. وقد تضطر السلاحف إلى البقاء مع المؤسسة الخيرية لمدة تصل إلى شهر قبل أن تكون مستعدة للعودة إلى حياتها الطبيعية.

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