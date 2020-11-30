 اليونان: الاتحاد الأوروبي سمح لتركيا بأن تصل للاستنتاجات الخطأ - بوابة الشروق
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اليونان: الاتحاد الأوروبي سمح لتركيا بأن تصل للاستنتاجات الخطأ

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 1:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 1:14 ص

دندياس: نراهن على الوحدة الأوروبية.. ونحصل عليها قريبا

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن الاتحاد الأوروبي سمح لتركيا بأن تصل إلى الاستنتاجات الخاطئة، معقبًا: «قد يستغرق الأمر وقتا حتى ينضح ويفهم التهديدات الاستراتيجية بشكل واضح».

وأضاف دندياس، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الأحد، أن اليونان قد لا تحصل على ما تستحق من الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان، متابعًا: «لا نطلب من الدول الأعضاء بأن يدعمونا في شيء غير عادل أو ضد القانون الدولي».

وطالب بالوحدة الأوروبية في قضية اليونان محقة فيها، استنادًا إلى القانون الدولي، مناشدًا تركيا الذهاب إلى لاهاي لحل هذه المسألة.

وأكد أن اليونان تراهن على الوحدة الأوروبية، معتقدًا أنها ستحصل عليها.

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