مصادر: ميركل تنتقد خطط افتتاح الفنادق في الكريسماس

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطط العديد من الولايات المتضررة بشكل خاص من جائحة كورونا للسماح بالإقامة الفندقية للزيارات العائلية في المدن الكبرى خلال عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي اجتماع عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الاثنين، أقرت ميركل بقرار الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتخفيف القيود الصارمة على الاختلاط خلال فترة الأعياد، حسبما أفاد مشاركون في الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لا تتصور أن الولايات المتضررة بشدة من الجائحة تعتزم فتح الفنادق.

وبررت ميركل انتقادها بأنه لا يمكن التحقق مما إذا كان الأفراد الذين سيبتون في الفنادق هم فعلا من يقومون بزيارة لأقاربهم في المنطقة.

وتحدثت المستشارة عن تطورات إيجابية في أعداد المصابين بكورونا في هامبورج وبريمن، مقابل أعداد متزايدة في سكسونيا وتورينجن وبراندنبورج، مضيفة أنه سيتعين الآن اتخاذ تدابير إقليمية، مؤكدة أن عدد الإصابات بكورونا خلال نوفمبر الجاري بلغت نفس عدد الإصابات خلال الفترة من مارس حتى أكتوبر، أي أكثر من 500 ألف حالة.

وعقب مداولات هيئة رئاسة الحزب، تعتزم ميركل الاجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا في وقت لاحق اليوم.

وعقب ولايات شمال الراين-ويستفاليا، وسكسونيا السفلى، وهيسن، وشليزفيج-هولشتاين، وبرلين، أعلنت مكلنبورج-فوربومرن أول أمس السبت أنها ستسمح بالإقامة في الفنادق للزيارات العائلية خلال فترة الأعياد - خلافا لتوصية من المستشارية.