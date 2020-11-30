هونج كونج تسجل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت منطقة هونج كونج الإدارية 76 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الاثنين، من بينها 8 حالات عدوى من مصادر غير معروفة.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام - خلال مؤتمر صحفي - فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة جائحة فيروس كورونا؛ حيث إن المنطقة تكافح لاحتواء التفشي الأخير بها من الفيروس.

وأوضحت لام أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ لمدة أسبوعين بدءًا من الـ 15 من شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن القيود المفروضة على التجمعات من شأنها أن تعود إلى ما كنت عليه بحد أقصى شخصين.