طيور البطريق بحديقة الأحياء المائية في لندن تشاهد أفلام عيد الميلاد خلال فترة الإغلاق

قضت طيور البطريق في حديقة "سي لايف أكواريوم" للأحياء المائية في لندن فترة إغلاق إنجلترا مثل الكثير من الناس في مشاهدة أفلام عيد الميلاد.



وقالت ليا بيتيت، عالمة الأحياء المائية في المركز، لوكالة الصحافة البريطانية "برس اسوسييشن": "إنه أمر رائع أن نرى مدى استمتاع طيور البطريق الجنتو بأفلام عيد الميلاد التي نعرضها لها".



ويتم عرض فيلم عيد الميلاد "إلف" لتشاهده طيور البطريق للمساعدة في إعدادها للزوار مرة أخرى عندما يعاد افتتاح حديقة الأحياء المائية للجمهور يوم الأربعاء.



وقالت بيتيت اليوم الاثنين "بينما تستمع البطاريق بهذه الأفلام الاحتفالية، فإنها لا تزال، مثلنا تماما، تتطلع بشدة إلى ضيوفنا الحقيقيين الذين سيعودون هذا الأسبوع".



وأضافت "نعلم أنها تشاهد وتستمع إلى زوارنا بقدر ما يستمتع الزوار بمشاهدة طيور البطريق".



وتم إغلاق حديقة الأحياء المائية وكذلك حدائق الحيوان والمرافق المماثلة، منذ أوائل نوفمبر الجاري، عندما تم الإعلان عن إغلاق جزئي لمدة شهر في إنجلترا.