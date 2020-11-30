وزير التعليم: الدراسة مستتبة ولا يوجد بها شيء يدعو للقلق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة مستتبة، مشيرًا إلى أن «التقارير اليومية من المديريات على الأرض جيدة ولا يوجد بها شيء يدعو للقلق».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن الوزارة تزيد كل يوم من الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على المنظومة والطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد استخدام كلمات؛ الإغلاق والحذف والتعطيل والأبحاث، معلقًا: «هذه الكلمات خاصة بأشخاص لا يريدون تعليمًا، ووظيفة الدولة إتاحة تعليم جيد وتقييم عادل للطلاب».

ولفت وزير التعليم إلى بذل الوزارة جهدًا مضاعفًا في ظل جائحة فيروس كورونا، قائلًا إن الوزارة تتيح بديلين لمن لا يريد الحضور إلى المدارس باستكمال الدراسة كطالب منازل أو إعادة السنة الدراسية.

وتابع: «إغلاق المدارس جزء من إغلاق الدولة ككل وهو أمر ليس على الطاولة في ضوء الوضع الصحي الحالي»، منوهًا إلى أن عدم استكمال المحتوى يتسبب في مشكلة كبيرة للأجيال الحالية.