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لاعب طائرة الأهلي: المنافسة في الموسم الجديد صعبة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:16 م

أكد محمد عادل، لاعب «رجال الكرة الطائرة» بالنادي، أكد أن الفريق يستعد بقوة لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأضاف أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر، مؤكدًا أن الفريق يستعد بشكل جيد، رغم الإجازة القصيرة التي حصل عليها الفريق بعد ختام منافسات الموسم الماضي، وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، المدير الفني.

وأوضح أن الفريق يسير بشكل جيد في برنامجه التدريبي، على فترتين، وجميع اللاعبين لديهم حالة تركيز شديدة، من أجل الاستعداد بقوة.

وأشار إلى أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون صعبة، خاصة بعدما دعم العديد من الأندية صفوفه، إلا أن  رجال طائرة الأهلي قادرون على مواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا.

واختتم عادل حديثه بالتأكيد أن الجميع سيبذل أقصى ما لديه، من أجل الفوز وإسعاد جماهير النادي الأهلي التي لا تتوقف عن دعم الفريق.


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