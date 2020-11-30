القومي للمرأة: العمل على قضايا السيدات من أهم أولويات القيادة السياسية حاليا

أعربت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بما وصفته بالتمثيل الجيد للمرأة في مجلس الشيوخ.

وقالت يحيى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح الاثنين، إن تولي سيدة وهي فيبي فوزي، لمنصب وكيل مجلس الشيوخ، لأول مرة في التاريخ، يعتبر بمثابة أحد المكتسبات الكبيرة للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن العمل على ملفات المرأة من أهم أولويات القيادة السياسية، خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتحقيق أكبر قدر ممكن من المستحقات لصالحها.

وأشارت إلى وجود عضو بمجلس القومي للمرأة داخل مجلس الشيوخ، وهي النائبة هند حنفي، متوقعة أن يساهم هذا الأمر بشكل كبير في التواصل الجيد بين المجلس القومي للمرأة والغرفة الثانية للبرلمان.

ومن المقرر أن تلتقي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، بنائبات مجلس الشيوخ؛ لمناقشة القضايا والملفات الخاصة بالمرأة.