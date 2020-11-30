اليابان تسجل 2056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الاثنين، تسجيل 2056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 147 ألفا و472 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 2132 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.