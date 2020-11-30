وزير التعليم يوجه نصائح جديدة للطلاب للتعامل مع فيروس كورونا

وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نصائح جديدة للطلاب للتعامل مع فيروس كورونا، قائلا إنه في حالة الشعور بأي أعراض يجب الذهاب إلى العيادة المدرسية أو الزائرة الصحية أو إبلاغ مدرس الفصل، بجانب ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل لمن هم فوق الـ 12 عاما.

وأضاف الوزير، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه يجب النوم جيدا وعدم السهر قبل اليوم الدراسي لعدم إجهاد الجسم وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار وتطهيرها بالكحول، التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر بين الطلبة، عدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب وتناول طعام صحي لدعم الجهاز الفني واستذكار الدروس بشكل يومي وممارسة الرياضة يوميا.

وأشار إلى ضرورة اتباع عدة نصائح أثناء تناول التغذية المدرسية وهي استخدام أكواب وأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية ويراعى قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة والتباعد بمسافة لا تقل عن متر في الأماكن التي تقدم الوجبات المدرسية، ويجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل واستخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

من جانب آخر، تنتهي اليوم الاثنين، المهلة التي منحتها وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور لسداد القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي، وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يوما وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.