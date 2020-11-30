محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة البدء في إقامة مراكز تجميع الألبان

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، مقر الإدارة الزراعية بالخارجة.



وأكد المحافظ، سرعة الانتهاء من تحديد المواقع المقترحة للبدء في تنفيذ إقامة مركزين لتجميع الألبان بمركزي الخارجة والداخلة.



والتقى المحافظ بلجنة الدعم الفني والمتابعة بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، التي تزور المحافظة لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء مركزين لتجميع الألبان كمرحلة أولى للبدء في التنفيذ تمهيدًا لتعميم المشروع بباقي المراكز، وذلك تنفيذًا للاتفاق القائم بين وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد.



وأكد "الزملوط"، أن المركزين بمثابة منافذ تسويقية لخدمة صغار وكبار المربين ومنتجي الألبان بالقري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة منهم بإنشاء وحدات تصنيع بهم تنتج منتجات ألبان صحية وآمنة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.