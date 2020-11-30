إندونيسيا تسجل 4617 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل 4617 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 538 ألفا و883 حالة.

ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أنه، بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة اليوم الاثنين، توفي 130 شخصا بسبب المرض خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بكورونا في البلاد إلى 16945 حالة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 450 ألفا و518 شخصا.

وذكرت الوزارة أنه تم فحص 29839 شخصا اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم فحصهم إلى ثلاثة ملايين و827 ألفا و720 شخصا.

وسجلت العاصمة جاكرتا وحدها 1099 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 136 ألفا و861 إصابة.

وتفشى الفيروس في جميع مقاطعات إندونيسيا البالغ عددها 34 مقاطعة.