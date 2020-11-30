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تركيا تقترض 48 مليار ليرة من السوق المحلية فبراير المقبل

الليرة التركية
الليرة التركية
د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 8:15 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 8:15 م
كشف بيان رسمي نشر اليوم الاثنين اعتزام تركيا اقتراض 10 مليارات ليرة (1.27 مليار دولار) من السوق المحلية خلال ديسمبر المقبل وهو نفس حجم الاقتراض المقرر سابقا دون تغيير، في حين خفضت قيمة القروض المنتظرة خلال يناير المقبل من 40 مليار ليرة إلى 36.9 مليار ليرة.

كما تعتزم حكومة تركيا اقتراض 48 مليار ليرة من السوق المحلية خلال فبراير المقبل بحسب خطة الاقتراض الداخلي للفترة من ديسمبر حتى فبراير المقبلين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اعتزام الخزانة التركية بيع صكوك بقيمة 700 مليون ليرة خلال ديسمبر المقبل وبقيمة 2.8 مليار ليرة خلال فبراير المقبل، مع إمكانية تغيير قيمة هذه المبالغ في ضوء حالة السوق.

وتعتزم الخزانة التركية تنظيم 3 مزايدات لبيع سندات محلية خلال الشهر المقبل  بما في ذلك إعادة إصدار سندات مدتها 10 سنوات بعائد ثابت.

كما تعتزم تنظيم 6 مزايدات لبيع سندات في السوق المحلية خلال يناير و7 خلال فبراير.

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