قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تعلم أولياء الأمور المتقاعسون عن دفع المصاريف لظروف خاصة، مؤكدًا أنه تتم مراعاة ظروفهم والتقسيط لأكثر من قسط؛ نظرًا للظروف الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن هناك قلة قليلة من أولياء الأمور تتقاعس عن سداد المصاريف عن عمد، قائلًا إن المدرسة تتخذ معهم إجراء عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين عبر دراسة كل حالة على حدا.

ولفت إلى أن الجمعية تطلب من أصحاب المدارس مراعاة ظروف كل أولياء الأمور لتتم العملية التعليمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يهم المدارس الخاصة الوفاء بالتزاماتها.

وذكر رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن قرار تحويل الطلبة إلى مدارس حكومية متعلق بولي الأمر القادر على دفع المصروفات ولا يرغب في ذلك.