رئيس غرفة الصناعة والتجارة بألمانيا يأمل في تفادي حدوث إغلاق

أعرب رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن أمله بيتر ادريان عن أمله في ألا تكون هناك ضرورة لإغلاق الاقتصاد مرة أخرى بسبب أزمة كورونا.

وفي تصريحات للإذاعة البافارية، قال ادريان اليوم الاثنين:" آمل بقوة أن نتمكن من تجنب هذا الإغلاق الجديد لأن الشركات في مختلف القطاعات تأثرت بالأحداث الماضية لدرجة أنه (الإغلاق الجديد) لم يعد يمكن احتماله من وجهة نظري".

وأضاف ادريان أنه يعول على التدابير التي تم اتخاذها " فمن خلال قاعدة 2 جي التي طبقناها في العديد من المجالات، تزايد الضغط على الذين لم يأخذوا التطعيم حتى الآن وقد رأينا أن عدد المتطوعين بأخذ التطعيم يتزايد حاليا بشكل ملحوظ على الأقل الآن".

وأشاد ادريان بدعوة الساسة إلى المواطنين للتطعيم " وأنا متفائل بأن هذه النداءات سيكون لها تأثير ".