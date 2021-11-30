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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده إن فريق الجمهورية الإسلامية لمفاوضات فيينا يركز على رفع العقوبات عن البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الثلاثاء :"نركز في فيينا على رفع العقوبات، ولن نقبل بأي شيء أقل من هذا، ولن نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي".

وأكد "الالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا".

واستؤنفت أمس في فيينا جولة جديدة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بعد توقف للمفاوضات دام خمسة أشهر.

وتجري المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.