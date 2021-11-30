بدء استخراج الفيش الجنائي لأول مرة بإسنا في الأقصر

بدأ مركز شرطة إسنا بالأقصر، تشغيل "مكتب الفيش المميكن" لاستخراج الفيش الجنائي من خلال الكمبيوتر، لأول مرة بمقر استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة داخل المركز التابع لمديرية أمن الأقصر.

وأعرب المواطنون من أبناء مدينة إسنا والقرى التابعة لها، عن فرحتهم الكبيرة، لبدء تشغيل “مكتب الفيش المميكن” بمركز شرطة إسنا، والذي سيحد من متاعب المواطنين في الذهاب إلى المراكز والمحافظات الأخرى لاستخراج الفيش الجنائي.

وفى نفس السياق وجه أهالي مدينة إسنا الشكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن الأقصر على تحقيق هذا المطلب، للتيسير على المواطنين في استخراج الفيش المميكن داخل المركز، بدلاً من معاناة السفر إلى المراكز والمحافظات المجاورة لاستخراجه.