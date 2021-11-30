انطلاق عملية أمنية عراقية في جبال مكحول

أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش واسعة للقضاء على فلول داعش في سلاسل جبال مكحول.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، واللواء 51 وهندسة الميدان للواء 31 والطبابة وسلاح المدفعية للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش، نفذت عملية تفتيشية واسعة في سلاسل جبال مكحول لمطاردة فلول داعش الإرهابية".

وأضافت: "تشمل العملية الأمنية تفتيش وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيزة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحك من فلول داعش".