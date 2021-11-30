معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، إن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 9ر4% هذا الشهر، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن هذه هي أسرع زيادة على أساس سنوي منذ عام 1997، عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة.

وتأتي هذه الأرقام في استمرار لاتجاه تصاعدي في الأسعار منذ شهور، مما يثير قلقا متزايدا في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد قضية الطاقة خلال قمة أوروبية مقررة الشهر المقبل.

وكان يوروستات، ومقره لوكسمبورج، قال في تقديرات أولية إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 4ر27% في منطقة اليورو، في نوفمبر الجاري، على أساس سنوي.

وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1ر4% على أساس سنوي. وكانت آخر مرة تجاوز فيها المعدل 4% في عام 2008.

وتشهد أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعات منذ شهور، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير، ويشعر المستهلكون بتداعيات ذلك في العديد من الدول.

يذكر أن معدل التضخم المسجل هذا الشهر هو أكثر من مثلي المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 2%.



