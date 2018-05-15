ملكة بريطانيا ترسل أحر تمنياتها إلى جمهورية بربادوس الجديدة

أرسلت ملكة بريطانيا "أحر تمنياتها بالسعادة والسلام والازدهار في المستقبل" إلى جمهورية بربادوس الجديدة، بينما تحتفل الدولة "بيومها العظيم".

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن الملكة إليزابيث أشادت في رسالة بعثت بها إلى الرئيسة الجديدة، السيدة ساندرا ماسون، وإلى مواطنيها الكاريبيين، بالأمة التي تحتل "مكانة خاصة" في قلبها، بسبب "ثقافتها النابضة بالحياة، وبراعتها في الرياضة، وجمالها الطبيعي".

وصارت بربادوس جمهورية أثناء حفل حضره شخصيات بارزة من البلاد، من بينهم رئيسة الوزراء ميا موتلي، والمغنية الشابة ريانا، بينما ألقى أمير ويلز خطابا يسلط الضوء على الروابط الدائمة بين باربادوس والمملكة المتحدة.

وقالت الملكة في رسالتها: "بهذه المناسبة المهمة وشغل منصب أول رئيس لبربادوس، أتقدم بالتهنئة لكم ولجميع مواطني بربادوس".