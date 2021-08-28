 الكويت تحذر مواطنيها من السفر بعد ظهور المتحور أوميكرون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تحذر مواطنيها من السفر بعد ظهور المتحور أوميكرون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 4:31 م

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطني البلاد إلى الالتزام بما ورد بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد لفيروس كورونا، وما سبقها من قرارات ذات الصلة "والتي تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها".

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بالمواطنين "تجنب السفر، إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم وتجنبا للإجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحور الجديد أوميكرون".

كما دعت المواطنين، الذين تضطرهم ظروفهم إلى السفر في الوقت الراهن، إلى الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها والإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

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