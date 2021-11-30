 عايدة رياض تنتقد الأعمال السينمائية الحالية: نحتاج التركيز على القدوة - بوابة الشروق
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عايدة رياض تنتقد الأعمال السينمائية الحالية: نحتاج التركيز على القدوة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 1:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 1:13 ص

قالت الفنانة عايدة رياض، إنّ صناعة السينما في الوقت الحالي تغيّرت بشكل كبير عن الفترات السابقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن السنوات الأربع الماضية شهدت عرض موضوعات هادفة وإنسانية تتنوع بين الدراما أو الشجن أو الفانتزيا.

لكنّها تابعت: "أشعر أن الورق مش زي زمان، على الأقل اللي بيجيلي.. السينما مبقاش فيها ورق حلو".

وأشارت إلى أنّ هناك حاجة إلى أعمال فنية تُظهر معنى القدوة، من خلال موضوعات هادفة، كما كان سائدًا في الأعمال الدرامية سابقًا.

وتابعت: "عندما حاجات جميلة في بلدنا وعباقرة سافروا للخارج وأصبحوا علماء.. عندنا حاجات كتير نتباهى بها ونتكلم عنها".

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