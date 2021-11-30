مرتبط تنس طاولة الأهلي يخوض الدورة المجمعة الثانية على صالة نادي طنطا

يخوض فريق المرتبط رجـال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز، غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، التي ستقام على صالة استاد طنطا الرياضي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى في دوري المرتبط «رجال»، مع أندية «جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وأسوان، وطنطا، وألعاب دمنهور، والحوار»، وتقام المباريات بنظام الدورة المجمعة.

ويشارك الأهلي في بطولة دوري المرتبط بلاعبين من فرق تحت 19 و17 و15 عامًا بالنادي الأهلي، وتضم القائمة كلا من: مروان جمال، ومؤمن صلاح، وياسين وائل، وزياد الشوه، ويوسف عبد الوهاب، ومصطفى سيد زينهم، وياسين ياسر، ومحمد عبد العزيز السيسي، وعمر هاني.

الجدير بالذكر أن فريق مرتبط رجال تنس الطاولة بالأهلي، قد حقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول، في الدورة المجمعة التي أقيمت على صالة النادي بمدينة نصر، على حساب جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وألعاب دمنهور، وطنطا، والحوار بنتيجة واحدة 3-0، بينما انسحب فريق أسوان.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد عبد السلام مدربًا لفريق تحت 19 عامًا، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق تحت 17 عامًا، ومحمد إسماعيل مدربًا لفريق تحت 15 عامًا.