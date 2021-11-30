تقرير ليبي: انسحاب المجموعة المسلحة التي كانت تحيط بمحاكم سبها

نقل موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي عن مصادر محلية أن المجموعة المسلحة التي كانت تحيط بمجمع محاكم سبها قد انسحبت صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في بيان الليلة الماضية عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضا في عدد من المناطق في ليبيا.

وكانت تقارير أشارت إلى أن مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها تقوم بعرقلة عمل المحكمة في المدينة، كما تقوم بمنع القضاة من الحضور شخصيا ما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية. وتردد أن عرقلة عمل المحكمة يهدف إلى منعها من النظر في الطعن على قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية.

وأدانت البعثة الأممية بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.