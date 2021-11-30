نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة يوم توعوي عن أضرار التدخين والأمراض المصاحبة له بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة أسترازينكا للأدوية ضمن أنشطة شهر التوعية بالصحة العامة تحت شعار "صحتك قوتك"، وذلك بمركز شباب الجزيرة.

وتهدف هذه الحملة للتوعية العامة بأمراض القلب والسكر والكلى، وأمراض الجهاز التنفسي والأورام كهدف أساسي لدعم وتوعية المواطنين ورفع الوعي الصحي للمجتمع؛ كما تهدف إلى التوعية عن الإقلاع عن التدخين والأمراض المصاحبة له وأهمية تغير نمط الحياة في الحماية من الأمراض المزمنة وأهمية الكشف المبكر عنها.

وبدأ اليوم بتمرينات رياضية وتابعها رياضة ممارسة اليوجا وكورس فيتنس، وقد شارك في هذه الاحتفالية الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وعميد معهد القلب السابق، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق والدكتور شريف وجيه رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينكا، والدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة والخارجية بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

‎وبدأ اليوم، بافتتاح جلسة توعوية عن الصحة العامة في المسرح الروماني تحدث فيها الدكتور جمال شعبان عن خطورة التدخين حيث إن التدخين هو السبب الأساسي في الإصابة بأمراض مزمنة كثيرة، والنسبة الكبرى من حالات سرطان الرئة هي للمدخنين وقد تصل النسبة إلى 90% وأصبح الآن من الممكن اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة وزيادة فرص التعافي.

وأشار شعبان، إلى أضرار التدخين وآثاره لدى السيدات وأن معدلات الإصابة بسرطان الرئة ترتفع بين النساء المدخنات أكثر من الرجال، حيث زاد عدد النساء اللائي شخصن بسرطان الرئة في العالم بنسبة 27% على مدار العقدين الماضيين، بينما انخفض عدد الرجال الذين شخصوا بالمرض في الفترة نفسها.

وتحدث الدكتور شريف وجية عن توجه شركة أسترازنيكا للأدوية لدعم المرضى والتوعية العامة وأهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وعن أهمية توعية الشباب، وأن الشركة تعمل على تعليم الأطباء لزيادة الوعي العام عند المواطنين وأهمية الكشف المبكر والحماية من الأمراض المزمنة.