ختام «طقوس العودة» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وشهد قصر ثقافة أسيوط ختام فعاليات العرض المسرحي المصري "طقوس العودة" الذي يقدمه مسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح، والذي أقيم في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٢٩ نوفمبر الجارى ٢٠٢١م على مسرح القصر، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والثقافية بأسيوط.



العرض يروي تفاصيل عادات وتقاليد الصعيد، ويتناول قصة حب حسن ونعيمة من خلال مقطوعات غنائية يقدمها الفنان أحمد الحجار وإعداد وإخراج سعيد سليمان، وبطولة نجلاء يونس وأشعار مسعود شومان وموسيقى والحان وغناء أحمد الحجار وديكور وأزياء نورهان سمير.

وأشادت المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم بالعرض المسرحي والأداء المتميز من الفنانين الشباب المشاركين في العرض والذي يعبر عن بعض العادات والتقاليد المنتشرة بمحافظات الصعيد.