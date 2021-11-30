تعهد عمر حجاوي بريشنر رئيس المخابرات النمساوية الجديد بمحاربة الإرهاب بقوة والدفاع عن البلاد ضد الأخطار التي تهدد الديمقراطية والتصدي بقوة لجماعات التطرف الديني واليميني ، معتبرا أن المعارضين الراديكاليين لاجراءات (كورونا )يمثلون حاليًا أكبر التحديات أمام الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، الذي قام بتقديم عمر حجاوي بريشنر رئيس المخابرات النمساوية الجديد – من أصل أردني – والذي يتولى مهامة منصبه رسميا غدا الأربعاء.

وقال حجاوي إن جهاز أمن الدولة سوف يوفر الحماية الوقائية من الهجمات الإرهابية وسوف ينسق مع الجهات القضائية في إطار قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الجهاز له قدرة هائلة على تحليل المعلومات وتوقع المخاطر والتحوط منها.

وفي السياق ، قال نيهمر أنه تم دمج أمن الدولة وجهاز المخابرات تحت رئاسة عمر حجاوي، متوقعا حدوث تطور كبير في أداء الجهاز والذي شابه الكثير من القصور خلال الفترة الماضي حيث كان يحمل مسمي " مكتب حماية الدستور " .

وأضاف أن عمر حجاوي كان ضابط شرطة متمرسًا ومحققًا بارزًا لأكثر من 20 عامًا وقد حقق نجاحات كبيرة في قضايا مهربي البشر والجريمة المنظمة.