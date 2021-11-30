 محافظ الغربية يدعم شيماء عاملة الدليفري بطنطا: فرصة عمل وعلاج مجاني - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يدعم شيماء عاملة الدليفري بطنطا: فرصة عمل وعلاج مجاني

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 3:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 3:37 ص

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توفير فرصة عمل للسيدة "شيماء"، ابنة مدينة طنطا التي تعاني من ظروف صحية وتعمل "دليفري".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الاثنين، إنها إذا فضلت الاستمرار في عملها "دليفري" سيتم توفير وسيلة تنقل أكثر راحة، بدلًا من الدراجة الهوائية التي تعمل بها.

وأضاف أنّ مدير مديرية الصحة سيصطحب شيماء اليوم الثلاثاء إلى مستشفى المنشاوي لتقديم كل العلاج المطلوب بها بما في ذلك إجراء عملية إذا احتاجت ذلك، معقّبًا: "اللي هتؤمر به إحنا تحت أمرها".

وأكّد المحافظ أنه سيتم توفير كل احتياجات أبنائها الثلاثة في الدراسة لحين تخرجهم.

وشدّد رحمي، على أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا لا سيّما المرأة المصرية، مؤكّدًا أنّ شيماء تعتبر نموذجًا مشرفًا للمرأة.

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