روسيا اليوم: الجيش السوداني يرد على قصف مدفعي إثيوبي

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أفادت فضائية «روسيا اليوم» بأن الاشتباكات تجددت اليوم على الحدود الشرقية للسودان، بعد تعرض مناطق حدودية إلى قصف مدفعي إثيوبي ما دفع الجيش السوداني للرد عليه.

وقالت الفضائية إن الاشتباك الذي وقع فجر اليوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، وذلك حسبما أوردته في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وتشهد الحدود السودانية - الإثيوبية توترا منذ فترة، يتحول أحيانا إلى اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني والمليشيات الإثيوبية.

وأعلن الجيش السوداني نهاية الأسبوع الماضي، عن مقتل 6 عسكريين سودانيين جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية.